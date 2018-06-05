В Украине снизятся цены на квартиры

К концу года цены на недвижимость в Украине могут измениться, что будет обусловленно ситуацией на валютном рынке.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов, отметив при этом, что если на валютном рынке не будет глобальных колебаний, к концу года снизятся цены как на первичное, так и на вторичное жилье.

"В Украине по-прежнему локомотивом продаж являются не очень большие квартиры эконом-класса. Наибольшее количество продаж приходится на 1-2 комнатные квартиры. Премиум-сегмента у нас практически нет", - отметил эксперт подчеркнув, что его полностью перекрывает вторичный рынок.

"На сегодняшний день весь премиум-сегмент перекрыл вторичный рынок. Безусловно, некоторые застройщики пытаются позиционировать себя, как премиум-сегмент, но это далеко от действительности, так как ни место расположения, ни наполнение комплекса не соответствуют требованиям премиум-сегмента", - отметил эксперт.

"Что касается тенденции, то судя по динамике цены будут снижаться. Это будет достаточно мягкое снижение цены. В прошлом году в долларовом эквиваленте цены упали примерно на 10%. В позапрошлом году цены упали примерно на 14%. Если не будет никаких глобальных потрясений, то, скорее всего, до конца года мы увидим снижение в районе 7-8%", - отметил эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, почему владельцы квартир в "хрущевках" рискуют остаться на улице.

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