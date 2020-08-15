В Украине снизился размер субсидии: в каких областях получали меньше всего

Средний размер субсидий в Украине на одно домохозяйство в июле 2020 по сравнению с июнем снизился на 4% – с 267,78 грн до 256,73 грн.

Об этом говорится в данных, обнародованных на сайте Министерства социальной политики. В общем выплаты получили 2,93 млн граждан. Также для 17,2 тыс. домохозяйств в июле субсидии были назначены.

На оплату жилищно-коммунальных услуг было начислено 389,9 млн гривен. Из них 379,5 млн украинцы получили в наличной форме, а 10,3 млн – в безналичной.

Больше всего домохозяйств, получающих помощь – в Днепропетровской (232,7 тыс.) И Харьковской (216,8 тыс.) областях. Меньше всего – на Закарпатье (37,2 тыс.).

Где наибольшие выплаты

г. Киев – 485 грн;

Харьковская обл. – 338,9 грн;

Запорожская обл. – 329 грн.

Где маленькие выплаты

Закарпатская обл. – 137,8 грн;

Черновицкая обл. – 158,8;

Ивано-Франковская обл. – 189,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.

В Украине из-за новой методики расчета дохода снизится размер социальной помощи многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшится примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.