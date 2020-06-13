В Украине снизили размер зарплат для расчета пенсий: у кого и как изменятся выплаты

В Украине средняя зарплата для расчета пенсий в апреле 2020-го сократилась на 580 грн и составила 9 325,9 грн.

Об этом сообщает на своей странице Facebook Пенсионный фонд. От этого показателя зависит и размер пенсии. Так, если ваша собственная заработная плата останется прежней, то при снижении средней заработной платы по стране размер будущей пенсии может вырасти.

Если же вместе со средней заработной платой по стране снизится и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет меньше.

Показатель средней зарплаты в Украине Страница ПФУ в Facebook

"Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 грн", – говорится в сообщении ПФУ.

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Как считается пенсия в Украине

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату – вполне реально.

Во-первых, при наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.