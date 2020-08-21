В Украине с сентября повысят часть пенсий: в Минсоце рассказали, кому и как

В Украине из-за повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут пенсии у 1,5 миллиона человек. Это связано с тем, что украинцы старше 65 лет, которые выполнили требования по стажу, имеют право получать не меньше 40% минималки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир. "Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет", – объяснил советник.

По его словам, из-за повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет. "Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации", – добавил Шамбир.

До 1 сентября минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), составляет 1889 грн. А с 1 сентября уже 2000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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