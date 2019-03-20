В Украине с 1 апреля начнется массовое отключение воды: что происходит 

В Украине уже через 10 дней более 1,3 тыс. предприятий могут остаться без электроэнергии. А среди них – водоканалы, предприятия обороны, коммунальный транспорт. В результате по всей стране как минимум могут отключить воду.

Причина такой ситуации – новый закон о рынке электроэнергии. Крупные потребители за 90 дней должны были найти себе поставщиков "тока" на открытом рынке, но с этой задачей не справились.

OBOZREVATEL выяснил, кто и почему может остаться без воды и электроэнергии уже с 1 апреля.

Главное:

крупные потребители должны сами искать поставщика электроэнергии;

48 водоканалов не смогли найти поставщика, а через 10 дней их отключат от "тока";

водоканалы заявляют, что без повышения тарифов найти нового поставщика им не удастся, значит, украинцы останутся без воды.

На пороге массовых отключений: кто и как может пострадать

По закону юридические лица, которые не нашли себе поставщика до 1 января 2019-го, автоматически становились клиентами "Укринтерэнерго" (в законе его называют "поставщиком последней надежды"). Но на то, чтобы найти себе другого поставщика, дается всего 90 дней.

Отсчет стартовал 1 января, а срок истекает уже 1 апреля. И если за это время (осталось 10 дней) более 1300 предприятий не найдут себе поставщика, электроэнергию им просто отключат.

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В Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) OBOZREVATEL подтвердили: больше 90 дней пользоваться услугами "поставщика последней надежды" нельзя, но если при этом найти себе другую компанию всего на один месяц, можно будет снова вернуться к "Укринтерэнерго". "Непрерывно нельзя поставлять больше 90 дней", – отмечают в комиссии.

Точно определить, сколько предприятий останется без электроэнергии с 1 апреля, сложно. Некоторые юрлица уже находятся в процедуре подписания договоров, другие ждут отключения. К примеру, в Киеве под угрозой оказались 64 крупных потребителя. В ДТЭК Киевские электросети заявляют: уже получили уведомления от поставщика "последней надежды" и будут вынуждены отключить "ток". "Среди них два предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов"), "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков), киностудия Довженко, несколько предприятий КП "Киевпастранс", дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе", – поясняют в ДТЭК Киевские электросети.

Но и это не самое страшное. До сих пор не нашли себе поставщиков 48 водоканалов. Например, Аульский, который обеспечивает водой 70% Днепропетровской области, рассказывает вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий. Чтобы подавать воду населению, нужны насосы. А они работают на электроэнергии. Как только водоканалам отключат "ток", украинцы останутся без воды.

Бабий поясняет: с 1 января водоканалам подняли тарифы на электроэнергию на 37%. При этом в стоимость кубометра воды такое подорожание не заложили. Как результат, они накопили сотни миллионов долгов и начали работать в убыток. Нацкомиссия якобы повышать тарифы на воду отказывается – с 1 января ни одному предприятию не пересмотрели цены.

"Другой поставщик при наличии долга не приходит на тендерную процедуру. Они говорят, что водоканал неплатежеспособный потребитель, потому что НКРЭКУ при назначении тарифа не предусмотрел подорожание электроэнергии", – рассказывает Бабий.

"Говорят, что водоканал неплатежеспособный потребитель, потому что НКРЭКУ при назначении тарифа не предусмотрел подорожание электроэнергии", – рассказывает Бабий.

Если простые украинцы при подорожании "тока" для промышленных потребителей изменений на себе не чувствуют, то при повышении тарифов на воду пропорционально растут и суммы в платежках. А накануне выборов такой шаг был бы "политически нецелесообразным".

В самой комиссии говорят, что являются независимыми, а назначение тарифов вопрос аполитичный. При этом в НКРЭКУ отмечают: даже если есть долги, нового поставщика найти можно. Мол, это несвязанные между собой вопросы.

Обычная европейская практика

Рынки электроэнергии уже давно существуют во всех странах Европейского Союза. Именно директивы ЕС стимулировали запуск новой модели предоставления коммунальной услуги и в Украине. Главная идея – нарушить монополию и дать возможность каждому потребителю выбирать себе поставщика.

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В будущем это коснется и населения, а на данный момент новшество почувствовали на себе крупные потребители. В список клиентов "последней надежды" (те, кто не нашли себе поставщика вовремя) в основном попали государственные и коммунальные предприятия. И главная проблема в неплатежеспособности.

Чтобы стимулировать предприятия самостоятельно искать себе поставщика, тарифы "последней надежды" сделали значительно выше обычных цен, а пользоваться их услугами можно не более 90 дней подряд. Но за эти 90 дней, к примеру, водоканалы только усугубили свое положения, накопив огромные долги за электроэнергию.

Сейчас же проблему придется решать на государственном уровне. Если отключение от электроэнергии киностудии украинцы могут на себе не почувствовать, то отсутствие воды затронет всех. И чтобы решить эту проблему, осталось всего 10 дней.

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