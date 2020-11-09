В Украине резко взлетят цены на сигареты: сколько будет стоит пачка

В Украине, по данным статистики, сигареты с фильтром местного производства стоят в среднем 41,5 грн, медиум-класс – 48,9 грн, а премиум – 54,7 грн за пачку. Такими темпами, с учетом повышения акцизов, дешевые украинские сигареты в декабре 2021-го подорожают на 7,9 грн, среднего качества – на 8,9 грн, а премиум – на 12 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, если вы курите относительно дорогие сигареты и пачки хватает вам на два дня, в декабре 2021-го вам придется в месяц платить на 180 грн больше, чем сейчас. Итак, с учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:

пачка украинских сигарет – 49,4 грн;

пачка сигарет медиум-класса – 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса – 66,8 грн.

Главный противник такого подорожания – табачные производители. Их аргумент: чем выше цены, тем больше тень. И хотя объем теневого оборота должны сокращать правоохранительные и надзорные структуры, соблазн не платить акцизы после их повышения действительно растет. Единственный выход в этой ситуации – усиливать контроль.

Доля теневого рынка растет, но небольшими темпами. Согласно данным Kantar, за весь минувший год доля нелегального оборота табачных изделий в Украине составляла 6,6%, или 3,5 млрд сигарет, а в этом году уже 6,9%. Вместе с тем сокращается и количество курящих украинцев: с 17,4 до 14,7%.

Акцизы будут расти до 2025 года, пока не достигнет 90 евро за тысячу сигарет. Такое решение предусмотрено требованием Директивы 2011/64/ЄС. Мы обязались ее выполнить и приняли соответствующее решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.