В Украине резко выросли случаи мошенничества: как используют банкоматы

В Украине в первой половине 2020 года банки сообщили о 47,5 тысячи таких случаев. В прошлом году их было всего 34,7 тысячи. Рост составил почти 37%. Злоумышленники научились использовать банкоматы в своих схемах.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Даже не делая покупки онлайн, не разговаривая с мошенниками по телефону, можно стать жертвой мошеннической схемы. Достаточно всего лишь воспользоваться банкоматом. Есть несколько схем обманов:

Скримминг. Как рассказывает замдиректора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко, последнее время количество случае воровства средств с использованием специального устройства "скримминг" выросло в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный прибор в разъем банкомата для приема карт.

Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Заметить скримминг практически невозможно НПУ

Чтобы лишиться средств, стоит всего лишь один раз воспользоваться банкоматом ЕМА

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь поясняет OBOZREVATEL, что ни один из популярных советов "правильного" использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

"Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

Траппинг. Еще один менее распространенный способ мошенничества – траппинг. Это специальный прибор, который "захватывает" карту и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.