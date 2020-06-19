В Украине резко сократятся зарплаты и взлетит количество бедных: чего ждать от карантина

В Украине уровень бедности может вырасти с 27 до 44%, а реальная заработная плата снизится уже в этом году. Карантин приведет к падению доходов большинства украинцев.

О том, как изменятся зарплаты и благосостояние из-за карантина – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы станут беднее, а зарплаты сократятся

По оценкам Министерства финансов, минимальная зарплата в 2021 году составит всего лишь 5003 грн (4723 грн). Это даже не покроет 6-процентную инфляцию, которая ожидается в этом году. Реальная зарплата согласно оценкам Кабмина уже в этом году рухнет на 13,9%. Отметим, что реальная заработная плата учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на ее покупательную способность.

Как говорится в консенсус-прогнозе, который опубликован Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

Кабинет министров Реальный размер зарплаты в Украине снизится. Оценки КМУ

По оценкам ЮНИСЕФ общий уровень тех, кто живет за чертою бедности, возрастет с 27 до 44%. Примерно 6-9 млн человек окажутся за чертою бедности. На государственном уровне черта бедности – прожиточный минимум. Та сумма, которой, по мнению государства, должно хватить на базовые потребности. Этот показатель не учитывает расходы ни на интернет, ни на аренду недвижимости, ни на регулярное обновление гардероба. Один из методов борьбы с бедностью – повышение прожиточного минимума, а вместе с ним и минимальной зарплаты и пенсии.

В Украине значительно снизятся зарплаты, а безработных станет больше

Главный вопрос: есть ли на это ресурс? В парламентском комитете по вопросам соцполитики считают, что есть. 19 мая они вынесли на заседание Рады и отправили в Кабмин свои рекомендации. В них, например, предлагают поднять прожиточный минимум для работоспособного до уровня минимальной зарплаты. А это с 2102 до 4723 грн.

И этого мало. Как подсчитали в Минсоцполитики, с учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. А для пенсионеров – 3264 грн. Это означает, что все, кто в месяц живет на меньшую сумму, находится за чертою бедности. И таких в Украине миллионы.

Аналитик Владимир Мазуренко поясняет: в ситуации, когда номинальные зарплаты будут сокращаться, избежать роста количества бедных не удастся. "В ситуации сокращения размера заработных плат избежать рост бедности, разумеется, не удастся. Я бы не был так резок, как в оценках ЮНИСЕФ. Они оценивают в пределах своей методики, у нас же нужно понимать специфику, связанную с теневой занятостью и общей достаточно низкой, по сравнению с развитыми странами, стоимостью жизни", – рассказывает Мазуренко.

Кто лишится работы и когда ситуация изменится

Производственные цепочки нарушены уже сейчас. Экономика – это миллионы винтиков, которые работают в связке между собой. И как только один из них дает сбой, рушится весь организм. Такая ситуация ждет и Украину. Уже к лету, уверены опрошенные аналитики, коронавирус пойдет на спад, а к сентябрю экономическая ситуация будет нормализоваться.

В худшем случае нормализация произойдет только к концу 2020-го. В любом случае ситуация в Украине стабилизируется не скоро. И для всех нас пришло время объединяться для того, чтобы пережить, возможно, одно из самых сложных испытаний в современной Украине.

За время карантина количество вакансий в Украине сократилось в два раза, отмечает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Правда, некоторые работодатели экономят и снимают вакансии на платных ресурсах, размещая бесплатные объявления.

Но, несмотря на все "сопутствующие" причины, главный фактор – закрытие части предприятий и ограничение работы. Туризм, сфера гостеприимства, розничная торговля в крупных торговых центрах, транспорт – везде из-за карантина кардинально уменьшилось число вакансий, а где-то вообще перестали набирать сотрудников.

И все они оказались на рынке труда. Ситуация хоть и медленно, но улучшается, добавляет Пашкина. Вот несколько важных цифр о ситуации с безработицей в Украине (данные, озвученные на заседании Кабмина):

более 180 тыс. потеряли работу во время карантина;

больше всего безработных в торговле, ремонте, сельском хозяйстве;

49% безработных имеют высшее образование;

средний уровень помощи безработным – около 1800 грн;

42% безработных – старше 40 лет.

Пашкина уверена: как только границы откроются, часть украинцев уедет на заработки в страны ЕС. Украинские работодатели традиционно в период кризиса размер зарплат снижают, а вот европейские коллеги на такой шаг, скорее всего, не пойдут – им нужны сезонные рабочие из Украины.