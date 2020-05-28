В Украине резко повысят тарифы на воду: сколько будем платить

В Украине тарифы на холодную воду с 1 января 2021 года повысят в среднем на 20%. Нацкомиссия по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ) уже утвердила такое решение для 43 водоканалов по всей стране.

Об этом говорится в материале Сегодня. "В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", – разъяснили в НКРЭКУ.

Отключение воды pixabay

Очевидно, что процент повышения будет разный: чем дороже стоит вода сегодня и чем больше ее потребителей, тем в процентах рост цен будет меньше. И наоборот.

Например, в Киеве тарифы собираются поднять на 19%. Если сегодня, по данным "Киевводоканала", жители столицы платят 13,44 грн за подачу кубометра холодной воды и еще 9,55 грн/куб. м за ее отведение, всего 22,99 грн/куб. м, то с нового года за подачу воды придется платить 14,74 грн (+1,3 грн/куб. м, или на 10% больше), за водоотведение – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м или на 32% больше). В сумме получается 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн/куб. м, или на 19% больше).

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