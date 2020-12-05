В Украине резко подскочили цены на лимоны

Александр Литвин Личные финансы 09:16, 5.12.2020 Обновлено: 10:23, 5.12.2020

В Украине цены на лимоны всего за неделю подскочили на 22% – до 50 грн за килограмм. При этом минимальная стоимость – около 30 грн.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Лимоны в Украину привозят из Турции. И из-за того, что объемы поставок сократились, а потребление выросло из-за сезонного фактора (зимой украинцы покупают больше), цены начали стремительно расти.

Более того, в сторону увеличения изменилась и закупочная стоимость. В ноябре прошлого года цена была примерно на 25% ниже. Так как лимоны покупают за доллары (цены колеблется от 1,06 до 1,77 долларов за килограмм), то на конечную стоимость влияет и курс гривни.

Отметим, в крупных супермаркетов цены колеблется в широком диапазоне от 35 до 53 грн за килограмм.

Цены на лимоны в онлайн-магазине
freshmart.com.ua
Цены на лимон в супермаркете
auchan.zakaz.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что закупочные цены на гречку в Украине в ноябре 2020 года выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

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