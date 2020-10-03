В Украине резко подорожали сигареты и ряд продуктов: как изменились цены

В Украине с 2018-го по август 2020 года резко взлетели цены практически на все товары, кроме яиц и риса. Больше всего подорожали сигареты: пачка медиум-класса подорожала с 26,29 до 46 грн.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. К примеру, батон хлеба подорожал с 10,34 до 13,97 грн, а килограмм сала с 68,76 до 73,27 грн.

Как изменились цены;

Рис – 23,69 грн (было 23,09 грн);

Батон – 13,97 грн (было 10,34);

макароны – 19,11 грн (было 14,43);

гречка – 27,77 грн (было 22,54 грн);

говядина – 142,59 грн (было 114,30 грн);

свинина – 119,51 грн (было 109,47 грн);

филе курицы – 87,39 грн (было 89,51 грн);

яйца – 16,79 грн (27 грн);

сало – 73,27 грн (68,76 грн);

картошка – 10,02 грн (6 грн);

сигареты с фильтром медиум–класса – 46 грн (26,29 грн).

Отметим, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года.

"Следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – говорится в обзоре инфляции за август, который подготовило ведомство.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.