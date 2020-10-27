В Украине резко подорожал газ: сколько теперь придется платить

"Нафтогаз" повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 грн за кубометр (тариф месячный). Для тех, кто хочет купить газ сразу на год, вместо 5,24 придется платить 6,45 грн за куб.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 ноября, говорится на сайте компании. "Кроме того, до 31 октября включительно еще можно успеть подключить тариф "Годовой" по цене 5,24 грн/куб.м с НДС. Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", – сообщают в "Нафтогазе".

Отметим, отдельно также придется платить и за распределение голубого топлива.

Ранее "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 грн за кубометр, что на 24,4% больше за сентябрьскую стоимость – 4,32 грн. Таким образом стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Если раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – пояснил директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Вместе с тем еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Судя по нынешнему повышению цены "Нафтогазом", стоимость отопления может повыситься на 19,5%.

Напомним, украинцы получают долги, начисленные задним числом. Объемы пересчитывают с учетом температурного коэффициента, мол, на самом деле газа использовали больше, чем показал счетчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября в Европе на бирже сильно подорожал газ – на 10 долларов за неделю.