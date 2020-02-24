До конца 2020 года в Украине ощутимо подорожает сахар. Ожидается, что цены вырастут на 10%. Подорожание начнется весной.

Об этом сообщил генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов, передает AgroPortal.

"Цена на сахар в Украине прогнозировано возрастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожание. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", – сказал Соколов.

Причина подорожания – уменьшение урожая из-за сокращения на 30% посевной площади под сахарную свеклу в 2019 году и рецессия производства.

В Украине резко подорожает основной продукт Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

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