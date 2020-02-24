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24 февраля • обновлено в 08:22
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В Украине резко подорожает основной продукт

4.6т
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До конца 2020 года в Украине ощутимо подорожает сахар. Ожидается, что цены вырастут на 10%. Подорожание начнется весной.

Об этом сообщил генеральный директор Pro-Consulting Александр Соколов, передает AgroPortal.

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"Цена на сахар в Украине прогнозировано возрастет, ведь вместе с ростом спроса весной начнется его подорожание. Однако, прослеживая тенденции по индексу потребительских цен за 2019 год, это не является сигналом дефицита как хронического явления", – сказал Соколов.

Причина подорожания – уменьшение урожая из-за сокращения на 30% посевной площади под сахарную свеклу в 2019 году и рецессия производства.

В Украине резко подорожает основной продукт

В Украине резко подорожает основной продукт

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-не важно что дорожает,можно поскулить и забыть
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Путин, остановись!
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