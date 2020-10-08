В Украине резко подорожает хлеб: в ассоциации пекарей озвучили цифры

В Украине до конца 2020 года хлеб и хлебобулочные изделия подорожают на 10-15%. Главные причины: подорожание пшеницы, сахара и подсолнечного масла.

Такой прогноз озвучила Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП), передает Интерфакс. Кроме того, на стоимость хлеба повлияет подорожание доллара на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы.

"Есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", – цитируют вице-президента ВАП Юрия Дученко.

По его словам, с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, и только за сентябрь – на 25%.

Как сообщалось, ВАП обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары

Рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло, а также девальвация гривни практически на 20% с начала 2020 года приведут к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.