В Украине резко подорожает хлеб и мука до конца года: озвучена цифра

В Украине хлеб и мука подорожают до конца года на 10-12%, так как зерно стоит больше на 20%, чем год назад.

"На 4-6% вырастет в цене подсолнечное масло, так как меньше урожай подсолнечника, прекратится снижение цен на курятину, на нее восстанавливается спрос, подорожают яйца", – спрогнозировал в комментарии "Сегодня" Олег Пендзин.

Экономист Алексей Дорошенко подчеркнул, что объективным является лишь подорожание хлеба и муки, так как зерно теперь стоит дороже. Но цены на остальные товары и услуги подстегнет начавшийся активный рост курса доллара. Прежде всего это отразится на лекарствах, в том числе на украинских, так как в них есть импортные компоненты.

По этой причине продолжит дорожать и топливо. "Но рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего на продукты, сдержит низкая покупательная способность населения, поэтому он окажется ниже, чем мог бы – в среднем 1,5% за квартал", – уверен Алексей Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.