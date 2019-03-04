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В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитика

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В Украине национальная валюта в первую неделю весны может укрепиться на 20-30 коп./$. В результате уже к 7 марта курс доллара может вернуться к отметке середины февраля и достичь 26,7 грн/$.

Объясняется такая динамика ситуацией на валютном рынке. Уже несколько недель предложение валюты превышает спрос. То есть желающих купить доллары меньше, чем желающих их продать, говорится в материале OBOZREVATEL. Такая ситуация позволяет Национальному банку периодически выходить на рынок и скупать "излишки". За счет этого с одной стороны пополняются золотовалютные резервы, а с другой – гривню сдерживают от чрезмерного укрепления.

В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитика

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"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре - 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларкурс валют
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