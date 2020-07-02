В Украине резко пересчитают прожиточный минимум: как изменится сумма

В Украине "Слуги народа" во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №3515, который приведет к росту прожиточного минимума (ПМ) практически в два раза. Однако при этом большинство социальных гарантий от этого показателя.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас размер прожиточного минимума зависит от уровня цен в стране. Он рассчитывается как стоимость определенного набора товаров и услуг (и то с опозданием). Нардепы от "Слуги народа" предлагают привязать этот показатель к средней зарплате.

К примеру, по последним данным Госстата, сейчас средняя зарплата в Украине составляет 11 446 грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен составлять не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты.

Итак, официальный прожиточный минимум на данный момент составляет 2118 грн, а согласно предложению "Слуги народа" должен быть не менее 4578 грн (40% минималки).

Плохая новость заключается в том, что результат от такого повышения очень сомнительный. Минимальную зарплату, социальные выплаты и оклады на предприятиях от прожиточного минимума отвяжут.

Оклад будет устанавливаться раз в год по предложению Минфина. Там должны рассчитать, на какой оклад хватит денег. А самое интересное, что для частных предприятий будет действовать правило: оклад не может быть меньше 50% установленного норматива. Что это значит?

Зарплаты чиновников перестанут зависеть от прожиточного минимума, их будут устанавливать в правительстве вручную и раз в год.

Частные предприятия смогут платить на 50% меньше, чем на государственных. А остальное доплачивать в конверте.

Прожиточный минимум резко повышают, но на заработных платах это не отобразится.

Вместе с тем от ПМ отвяжут и минимальную зарплату, и социальные выплаты. "А зачем тогда вообще повышать прожиточный минимум", – задается вопросом экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.