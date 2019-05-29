В Украине резко пересчитали тарифы на газ: сколько заплатит семья за месяц

В Украине в июне за каждый кубометр газа придется платить на 8% меньше. При этом в каждом регионе стоимость голубого топлива разная.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Из конечной стоимости 5,803 грн достается "Нафтогазу". К этой цифре добавится 20% НДС, тариф на транспортировку в 1,5719 грн и распределение (зависит от региона). К примеру, в Харькове, учитывая, что распределение обходится в 269,1 грн. за 1 тыс. м куб, за каждый кубометр придется платить 7,38 грн. В Харьковской области, где тариф на распределение выше, за такой же объем голубого топлива заплатят 7,84 грн (на 46 коп./куб больше).

Цены на газ в Украине pixabay.com

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 1775,5 грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали в прошедшем отопительном сезоне, расходы на голубое топливо сократились бы до 1514,3 грн.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 73 грн по новому тарифу

Семья из трех человек в доме 70 кв. м (отапливается газом):

Было 1637 грн (отопление) – будет 1394,8 грн

Было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 119,5 грн

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корригирующий коэффициент для Киева. Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года. С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

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