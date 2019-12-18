В Украине резко изменят штрафы, пересчитают пенсии и зарплаты: Кабмин разработал кардинальную реформу

Министерство социальной политики презентовало "реформу прожиточного минимума". Этот показатель обещают увеличить почти вдвое, но при этом от него отвяжут целый ряд выплат и зарплат. Более того, в рамках новшеств планируют изменить размеры большинства штрафов.

OBOZREVATEL начинает серию публикаций с обсуждением реформы. В первом материале мы рассказываем об основных нововведениях, а также публикуем мнения предыдущей власти, ученых и профсоюзов о том, к чему приведут новые правила.

Пересмотрят большинство штрафов

Главное:

штрафы в Украине будут рассчитывать по-новому;

украинцам придется платить разные суммы, зависимо от их дохода.

Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Сейчас размер большинства денежных санкций привязан к необлагаемому минимум – 17 гривен. Если же документ под авторством Минсоца поддержит Рада, то для расчетов будут использовать "штрафную ставку". Ее размер не может быть меньше 17 грн и считается как 0,3% среднемесячного дохода нарушителя за прошлый год.

Разберем на конкретном примере. Сейчас если полиция остановит водителя на авто с поломкой (разбиты фары), придется заплатить штраф в 340 грн (20 минимумов). По новым правилам, если среднемесячный доход водителя 20 тысяч гривен, то штраф составит 1500 грн (20 ставок). А если нарушитель оформлен на минималку или официально не работает, то заплатит те же 340 грн.

Такой подход создает неравенство. За одно и то же нарушение наказание будет разным. Возможно, пересматривать размер штрафов действительно стоит, но справедливо ли наказывать больше тех, кто честно декларирует свой доход?

С другой стороны, если уже брать со всех в процентах от дохода, то в неравном положении окажутся, например, пенсионеры. Если за рулем автомобиля с разбитой фарой из примера окажется украинец с пенсией в 1700 грн, ему также придется заплатить штраф в 1500 грн. А тогда ставка составит уже не 0,3% его среднемесячного дохода, а 1%.

В Министерстве социальной политики говорят, что штрафы открепили от прожиточного минимума. Однако "под шумок" хотят без дополнительно обсуждений, консультаций и расчетов поменять всю систему штрафов. А если "Слуги народа", когда будут голосовать законопроект, обратят внимание только на часть о "в два раза увеличить прожиточный минимум" и синхронно поддержат идею, уже вскоре наказывать украинцев будут по-разному.

Зарплаты будут считать по новым правилам, а пенсии под вопросом

Главное:

зарплаты "отвяжут" от прожиточного минимума;

размер выплат будут определять исходя из "возможностей бюджета".

Документ предлагает убрать из закона норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Теперь же минимальный должностной оклад для предприятий не бюджетной формы должен составлять не менее 50% минималки, а вот для бюджетников, прокуроров, антикоррупционеров, военнослужащих, чиновников решение о том, сколько платить, будет принимать Кабмин.

Что это значит? Сверстывая бюджет Украины, Министерство финансов будет оценивать, сколько денег они могут выделить на заработные платы. И если ситуация будет ухудшаться, например, выплаты на обслуживание и погашение госдолга вырастут, то Кабмин получит право прибавить бюджетникам копейки.

К примеру, минимальный оклад прокурора должна составлять 12 прожиточных минимумов. Прокурор региональной прокуратуры должен получать на 20% больше, прокурор Генпрокуратуры – на 30% больше. Если бы прожиточный минимум, как и обещают, увеличили примерно до 4 тыс. грн, то в Генпрокуратуре зарабатывали бы 62,4 тыс. грн.

Всех, кто зарабатывает из бюджета, в том числе и прокуроров, таких гарантий лишают. Вместо этого их ставку будет вручную определять Кабмин. Проблема в том, что правительство по желанию сможет экономить на заработных платах, определять их размер по собственному желанию.

Другая проблема заключается в том, какие еще выплаты Кабмин отвяжет от соцстандарта. "Реформа прожиточного минимума" только началась. И именно к этому показателю "привязана" минимальная пенсия, размер алиментов, различные пособия. Найдет ли правительство на это деньги, с учетом, что каждую третью гривню они отдают на госдолг, а бюджет не выполняется, вопрос открытый.

С другой стороны, и отвязывать социальные выплаты от прожиточного минимума – нельзя. Это грубое нарушение 46-й статьи Конституции, в которой говорится:

"Пенсии, другие виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом".

Что говорят о "реформе" Кабмина

Министр социальной политики Украины (2016-2019 гг) Андрей Рева

Андрей Рева

"Проблема начинается, когда под шумок протягивают вопрос отвязки от прожиточного минимума социальных выплат и заработные платы. Это неправильно и, более того, незаконно. Статья 46 статья Конституции Украины гласит, что пенсии и другие социальные выплаты, которые являются основным доходом, нельзя выплачивать в размере ниже прожиточного минимума.

Мне кажется, что правительство само не понимает, что они делают. Они написали смешную цифру в 4251 грн. У меня вопрос, где они взяли эту цифру? Методика расчета прожиточного минимума была отменена судом. За три месяца турборежима они не приняли новую методику и не изменили закон о прожиточном минимуме. Как так?

Ладно, давайте возьмем цифру в около 4 тысяч гривен. Сейчас у нас средняя пенсия в Украине 3020 гривен. Пять миллионов украинцев получают до 2 тысяч гривен пенсию. Семь миллионов получают пенсию до прожиточного минимума. Вы представляете, сколько нужно денег, чтобы выйти на их прожиточный минимум? Нужно увеличить расходы Пенсионного фонда смело на 200 миллиардов гривен".

Ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко

Лидия Ткаченко

"Методику расчета прожиточного минимума действительно отменили, но Минсоцполитики продолжает делать мониторинг. Что касается зарплат, законопроект, который я видела, вводит базовую величину для оклада. Это будет сугубо расчетный показатель исходя из бюджетных расходов. Это силовики, чиновники. Их привяжут к базовой величине.

Пока не очень понятно, как будет считаться эта базовая величина. Либо методику примут, либо Минфин будет это делать вообще исходя из своих соображений. Я бы не сильно переживала за наших прокуроров и судей, у них есть много способов, как увеличить фактический размер зарплаты. Ситуация, когда оклад – треть заработка, ненормальная.

Но в ближайшее время не стоит ждать увеличение прожиточного минимума. В бюджет на 2020-й год прописали: "сделать шаги". Какие шаги? В следующем году, разумеется, ситуация уже меняться не будет. Если бы у Кабмина был рецепт, они бы не прописывали это так осторожно".

Заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин

Александр Шубин

"В чем проблема? Ставку перепривязывают. Не бюджетная сфера – 50% минимальной зарплаты, а вот в бюджетной сфере минимальный оклад будут определять исходя из показателей бюджета на следующий год. Это расчеты Министерства финансов, исходя из того, что мы можем себе позволить. Когда речь идет о двух сотрудниках одной сферы, один из которых работает в госучреждении, а другой – в таком же частном учреждении, они будут получать зарплату по абсолютно разной системе расчета. Это приведет к дисбалансу на рынке труда и перетоков из одной сферы в другую.

Показатель будет определяться в конце бюджетного процесса. А это очень большая статья расходов госбюджета. Я не понимаю, как технически, исходя из какого показателя, должен рассчитывать зарплатную сетку бухгалтер районного отделения образования. Технологически я не понимаю, как считать исходя из показателя, который определят только, когда все хотелки к концу года сведут воедин, и обозначат цифру. Закладывается механизм, по которому никто не работал и который, буду рад, если я ошибаюсь, будет мертворожденным".

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