В Украине резко изменится ситуация на рынке труда: какие профессии будут востребованы

В Украине из-за кризиса и пандемии коронавируса кардинально изменится ситуация на рынке труда. Часть профессий может вовсе остаться невостребована, вместо этого появятся новые запросы по кадрам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные эксперты.

Среди востребованных профессий:

Экономика заботы:

медицинские транскрипционисты;

помощники физиотерапевта;

радиационные терапевты.

Данные и искусственный интеллект:

специалист по искусственному интеллекту;

Data Scientist;

Data Engineer.

Работа в Украине

Инженерия и облачные вычисления:

Site Reliability Engineer;

Python-разработчик;

Javascript-разработчик/Full Stack Engineer.

Зеленая экономика:

специалисты по системам производства свалочного газа;

техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи;

техники по переработке биотоплива.

Люди и культура:

IT-recruiter;

HR Partner;

Talent Acquisition Specialist.

Разработка новых товаров:

Product Owner;

QA Tester;

Agile Coach.

Продажи, маркетинг и контент:

Social Media Assistant;

Growth Hacker;

Customer Success Specialist.

По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

Количество вакансий в Украине сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.