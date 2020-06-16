В Украине резко изменится ситуация на рынке труда: какие профессии будут востребованы

Личные финансы 09:10, 16.06.2020 Обновлено: 10:27, 16.06.2020

В Украине из-за кризиса и пандемии коронавируса кардинально изменится ситуация на рынке труда. Часть профессий может вовсе остаться невостребована, вместо этого появятся новые запросы по кадрам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные эксперты.

Среди востребованных профессий:

Экономика заботы:

  • медицинские транскрипционисты;

  • помощники физиотерапевта;

  • радиационные терапевты.

Данные и искусственный интеллект:

  • специалист по искусственному интеллекту;

  • Data Scientist;

  • Data Engineer.

Работа в Украине

Инженерия и облачные вычисления:

  • Site Reliability Engineer;

  • Python-разработчик;

  • Javascript-разработчик/Full Stack Engineer.

Зеленая экономика:

  • специалисты по системам производства свалочного газа;

  • техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи;

  • техники по переработке биотоплива.

Люди и культура:

  • IT-recruiter;

  • HR Partner;

  • Talent Acquisition Specialist.

Разработка новых товаров:

  • Product Owner;

  • QA Tester;

  • Agile Coach.

Продажи, маркетинг и контент:

  • Social Media Assistant;

  • Growth Hacker;

  • Customer Success Specialist.

По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

Количество вакансий в Украине сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.

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