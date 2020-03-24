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24 марта • обновлено в 11:00
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Украинцам резко изменили цену на газ: сколько теперь заплатит семья за отопление

9.2т
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В Украине из-за падения цен на нефть на мировых рынках резко снизился тариф и на газ. В результате семья, которая отапливает дом голубым топливом, может сэкономить около 280 грн в месяц.

Согласно заявлению "Нафтогаза", цена на голубое топливо снизилась на 14% и для конечного потребителя составит около 4,3 грн за куб. При этом еще в феврале тариф зависимо от региона колебался около 5 грн.

Сколько заплатит семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:

только плита (29,4 куб.):

  • было: 147 грн;

  • стало: 126,42 грн;

плита и обогрев воды (54,9 куб.):

  • было: 274,5 грн;

  • стало: 255,42 грн;

индивидуальное отопление (400 куб.м):

  • было: 2000 грн;

  • стало: 1720 грн;

Цена на газ упадет

Цена на газ упадет

Коллаж

Цена газа от "Нафтогаза" составит 3,4 грн/кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Отметим, обвал цен на нефть положительно скажется на всех странах, которые импортируют нефть. Для Украины это означает, что снизятся цены на газ, бензин и топливо. НБУ оценил эффект от такого падения в $6 млрд экономии. Но с другой стороны – сырьевой рынок связан. Дешевеет нефть – падают цены на металл, руду, зерно. То есть мы будем меньше зарабатывать на собственном экспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
тарифы коммунальные услуги газ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Це е перемога Путина. Дякую!
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