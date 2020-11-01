В Украине резко активизировались мошенники: внедрили 50 схем

В Украине количество мошеннических схем взлетело. Вместе с карантином украинцы чаще начали покупать в сети и вместе с тем – становиться жертвами аферистов. Всего, по подсчетам Нацбанка, в стране работает 50 схем обмана.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По данным НБУ, в январе-июне зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами на общую сумму 86,4 млн грн, а за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн.

"Телефонное мошенничество – самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники всеми способами добиваются, чтобы потенциальная "жертва" перечислила им деньги или передала данные своей карты", – разъяснили в НБУ

Мошенники осваивают технологии даже быстрее, чем банки, рассказывает OBOZREVATEL замглавы "ЕМА" Олеся Данильченко. В такой ситуации не удивительно, что в 2020 году мошенники начали активно красть средства украинцев.

Об одной из популярных схем рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко. "Потенциальной "жертве" приходит SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону. Лицо, перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют: чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация об "акции" и отзывы предыдущих победителей", – передает слова Шевченко пресс-служба НБУ.

В этой ситуации, отмечает Данильченко, нужно руководствоваться двумя простыми правилами:

игнорировать все сообщения о призах в акциях, в которых вы не принимали участие;

получив сообщение "из банка", сразу же звонить в финансовое учреждение по номеру телефона, который указан на карте;

не верить никаким угрозам, запугиваниям или обещаниям вручить подарки либо денежные призы.

"Совсем недавно банк оштрафовали за нарушение в рекламном сообщении. В нем говорилось, что кредит якобы дают под "0%". В случае с такими компаниями, которые занимаются продажами, нет органа, который бы регулировал их деятельность и смог бы законно штрафовать. Здесь нужно в первую очередь быть бдительными самим клиентам. Внимательно читать все условия, игнорировать сомнительные сообщения", – советует Данильченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.