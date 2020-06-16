В Украине решили перекроить регионы: придется ли менять паспорта, где будут выдавать справки и чего ждать

В Украине ликвидируют большинство районов, сократят тысячи чиновников и сэкономят более трех миллиардов гривен на их зарплатах. Соответствующий план реорганизации территории уже утвердил Кабмин и вскоре рассмотрят на заседании Верховной Рады.

Укрупнение районов – один из этапов децентрализации, мол, тратить деньги и принимать решение должна местная община, а не начальник из области.

О том, как на украинцев повлияет новое устройство страны и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с моим районом?

Скорее всего его больше не будет. В Украине из 490 районов останется всего лишь 129, говорится в утвержденном Кабмином проекте. Документ направили в Верховную Раду где его могут дополнить и переписать. Изменения будут незначительными, так как сам проект разрабатывали совместно с тем же парламентским комитетом, который будет вносить правки.

Как именно перекроят районы и в каком окажется ваш населенный пункт, можно посмотреть здесь. Если вы попали под укрепление, скорее всего, ваш центр "переедет" в самый крупный город нового района. И вот тут возникают сложности.

И как на меня это повлияет?

Есть два сценария. Первый – позитивный. Например, один из двигателей децентралиации в новой власти нардеп Виталий Безгин рассказывает OBOZREVATEL: все административные услуги (или почти все) можно будет получить в своей территориальной общине. Мол, ехать в район не придется. Эксперт Центрального офиса реформ при профильном министерстве Иван Лукерия добавляет: если раньше было почти пять тысяч бюджетов, останется всего 1,3 тысячи. Удастся сэкономить на зарплатах чиновников, эффективнее распределять средства.

Второй сценарий предусматривает возникновения целого ряда проблем. Например, экс-вице-премьер Павел Розенко говорит: сейчас на уровне районов работают местные органы соцзащиты. Предусмотрели ли перераспределение их функций и не повлияет ли укрупнение на качество и скорость предоставление услуг – большой вопрос.

Такой же позиции придерживаются и в Ассоциации городов Украины. Они опубликовали официальное обращение, в котором заявили:

украинцев ждет недоступность публичных услуг,

двоевластее, ухудшение финансового состояние гордов,

потеря рабочих мест для чиновников ликвидированных районных администраций.

Мне нужно оформить субсидию, обновить паспорт или развестись. Куда идти?

Ехать в районный центр, скорее всего, не придется. Почти все административные услуги, если реформу удастся реализовать, можно будет получить на местах в Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ). Там должны и вклеивать фотографии, и разводить, и оформлять социальные выплаты.

Но это при условии, что местная власть заберет на себя все функции районов. Есть риски, что получится это не у всех, ближайший центр административных услуг окажется дальше, чем закрытая районная администрация.

Новые районы Украины: в Раде пояснили, что изменится

Глава ОТГ Славского Владимир Бега рассказывает OBOZREVATEL: в его общине уже сейчас предоставляют 85 административных услуг. И до укрупнения районов ездить туда для получения справок или оформления чего-либо не нужно.

При этом экс-вице-премьер Геннадий Зубко добавляет: государство передаст ОТГ вопросы образования, здравоохранения и социальной защиты, а область – ремонт и строительство дорог. "Пока у общин есть средства на ремонт коммунальных дорог, которые находится в населенных пунктах. Ожидаем, что часть средств из государственного дорожного фонда будет направлена ​​в объединенные районы и начнется движение по инфраструктуре", – рассказал Зубко.

Придется менять регистрацию и место рождения в паспорте?

Нет, все документы остаются действительными. И документы подтверждающие право собственности на недвижимость, и паспорт. То есть украинцам менять ничего не придется.

Есть отдельное правило для юридических лиц – они со временем должны переоформить бумаги с указанием правильного названия района. Отметим, по такому же принципу происходила процедура переименования улиц, городов и областей. В паспортах украинцев до сих пор указаны улицы Ленина, Дзержинского, города Днепропетровск и Днепродзержинск. Хотя эти названия, как и десятки других, уже давно заменили.

А что будет с выборами?

Новый перечень районов должны утвердить до местных выборов. Тогда в несколько раз сократится число районных советов, будет меньше депутатов. Полностью отменить выборы в районные советы не могут, это станет нарушением Конституции.

Когда укрупнят районы?

Все процедуры (правки в комитете, голосование в Раде) могут закончить уже до конца года. Отметим, что проект постановления после Кабмина должен пройти согласование в комитете и быть рассмотрен на пленарном заседании.

Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр Украины

Павел Розенко Liga.net

"Ограниченное количество районов показывает, что центральная власть провела это решение без учета мнения местных общин. С местными общинами никто не советовался. Решение уже воспринято обществом негативно и обществу действительно не объяснили, чем это завершится для людей. Есть много вопросов, например, где будут предоставляться социальные услуги. Управление соцзащиты были на уровне районов, они предоставляли услуги населению. Поэтому я, честно говоря, вижу, что за такой спешкой власть создает хаос", – заявил Розенко в комментарии OBOZREVATEL.

Евгения Кравчук, нардеп от "Слуги народа"

Евгения Кравчук liga.net

"Точно можно сказать, что уменьшится финансирование чиновников. Но чтобы закончить реформу, нужно внести ряд изменений в Конституцию. Для людей с точки зрения услуг район не нужен. На уровне ОТГ будут все услуги, которые нужны человеку. Чтобы это было на уровне вытянутой руки. Для районных советов останется небольшой бюджет. У них будет 1,5% бюджета".

Иван Лукерия, эксперт Центрального офиса реформ при профильном министерстве

Иван Лукерия Fb.com

"Как по мне, конфигурация в проекте оптимальная, исходя из ситуации в регионах. Второе – важно понимать, когда мы слышим замечания, что кто-то ликвидирует районы, нужно понимать, что остаются дееспособные общины. Ко всем применили одну методику. Следующий шаг – будет работа в комитете, с общинами, могут быть определенные изменения, если будут конкретные предложения", – говорит Лукерия.

Владимир Бега, Глава Славского ОТГ

Володимир Бега zruchno.travel

"Я руковожу ОТГ 2,5 года и не могу сказать, что через административное деление возникли какие-то проблемы у людей. Не секрет, что в районных администрациях раздутые штаты и во многих случаях дублировались рабочие функции. По нашему опыту работы в карпатском регионе вопросов не возникает. Мы создали ЦПАУ – центр предоставления административных услуг. Люди довольны, потому что из окрестных деревень не нужно было ехать в тот же район – Сколе, в 30 км – и непосредственно здесь на месте получить около 85 услуг".

Геннадий Зубко, экс-вице-премьер, бывший министр регионального развития

"В новом постановлении Кабмина появилось дополнительно 27 районов и не исключено, что будут появляться другие. Мы считаем, что рискованным является возникновение Береговского района. Наше предложение было в том, чтобы Мукачевский и Хустский районы проходили через всю Закарпатскую область, объединяя как пограничную территорию Венгрии, так и Ивано-Франковской области. Новый Береговский район объединяет собственно Береговский и Виноградовский районы

Деньги там, где есть ответственность. Если в селе есть фермерское хозяйство или заправки, которые платят налог на землю и акциз, но в то же время сельский голова не удерживает ни заведение, ни школу, то возникает вопрос: налоги идут, а ничего не делается. Сейчас контроль за средствами практически отсутствует. Думаю, этот вопрос решится с выборами октября месяца, когда на всей территории у нас будут общины и станет понятно, сколько средств и от кого поступает".