В Украине проверят всех пенсионеров: кому придется вернуть деньги

В Украине, согласно зарегистрированному "Слугой народа" законопроекту, проведут тотальную проверку пенсионеров и всех, кто получает выплаты от государства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно документу, нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.

На каждого соберут следующую информацию:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Пенсии в Украине

Всего закон предполагает три этапа верификации. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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