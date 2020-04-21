В Украине проверять клиентов банков будут по-новому: чьи счета и переводы заблокируют

В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровням риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Пресс-служба Минфина

Кроме того, чтобы проводить переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.

"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств", – заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:

оплату коммуналки ;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.

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