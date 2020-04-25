В Украине проведут массовые проверки переводов: кого заблокируют и кто в зоне риска

В Украине уже в апреле вступят в силу новые правила контроля за переводами. Зарабатывать нелегально и получать деньги на карту будет сложнее, а у банков будет больше поводов проверить своих клиентов.

Что нужно знать о новых правилах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Хочешь перевести деньги – покажи паспорт

С 28 апреля перевести больше 5 тысяч гривен можно будет только после идентификации. То есть либо со своей карты, либо подтвердив свою личность в терминале с помощью своей карты, либо показав паспорт (если переводить деньги через кассу). Это новшество в первую очередь коснется небанковских финансовых учреждений. Они не смогут принимать крупные переводы от всех подряд. Хочешь перевести крупную сумму – подтверди свою личность.

А после, если за месяц совершить целый ряд крупных переводов – объясни, откуда деньги. Все это сделано для того, чтобы уменьшить отмывание средств и сократить объем теневой экономики.

Итак, с 28 апреля без подтверждения своей личность можно будет перевести только до 5 тысяч гривен. "Для тех, кто постоянно отправлял деньги и не хотел "светиться", теперь потребуется идентификация", – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При этом банки должны проверять все переводы на сумму от 400 тыс. грн (даже если раздробить перевод на несколько частей). По старым правилам, речь шла о 150 тыс. При этом финансовое учреждение, помимо обязательного мониторинга, пользуется и собственным контролем, согласно которому проверять могут даже незначительные суммы.

С 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге

"Идентификация не нужна при разовых операциях до 400 тысяч гривен, если это не связано, например, с лотереями или с азартными играми. При переводах без открытия счета или операциях с виртуальными активами – до 30 тысяч. Сюда входит криптовалюта и электронные деньги", – добавила Коробкова.

Эти нормы не коснутся:

оплату коммуналки ;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Операцию могут заблокировать до момента выяснения обстоятельств. Как рассказал OBOZREVATEL экономист Василий Невмержицкий, который также работает в одном из крупных банков, чтобы подтвердить легальность сделки, придется предоставить дополнительные документы.

Подтверждением может быть налоговая декларация, договор о предоставлении определенных услуг, либо, если вы, например, получили наследство – подтверждение, что все прошло по закону и налоги уплачены.

Такая ситуация – норма для большинства европейских стран. Более того, и сейчас многие украинские банки придерживаются норм мониторинга. Для них это не только возможность соблюдать закон, но и шанс стабилизировать собственную работу. Внутренний финансовый мониторинг позволяет исключить возможность отмывания средств, вывода капитала из банка.

Как отмывают деньги

Снижают выручку. Клиенты банка заключают договор и планируют рассчитываться в долларах. Когда контракт начали выполнять, один из клиентов меняет условия. К примеру, доллары заменяются польской валютой.

При этом устанавливают обменный курс, который в разы отличается от реального. Вместо миллионов долларов приходят миллионы злотых. Таким образом, по согласию с банком от валютного контроля прячутся огромные суммы.

Обнал. Одна фирма переводит другой миллионы гривен за оплату любых услуг. Это может быть как поставка строительных материалов, так и консультационная помощь. Главное – переводить нужно "своей фирме". Чаще всего для этого ее специально открывают незадолго до сделки, а после закрывают (поэтому называют "однодневками").

Итак, компания, которая пытается отмыть деньги, переводит миллионы другой фирме. А уже та выплачивает их в виде командировочных своим сотрудникам наличными. Во всяком случае официально. Таким образом одна из "контор" раздала командировочных на 111 млн грн.

Обокрасть государство. Компания побеждает в тендере Минэнерго. Получает 50 млн. Часть этих средств (меньше половины) тратит на закупку оборудования, а вторую часть (большую) выдает своему директору и бухгалтеру в виде кредита и финансовой помощи.

После компания, например, может быть объявлена банкротом и закрыться. А директор и бухгалтер могут остаться с полученными деньгами. Все эти сделки легко может отследить любой украинский банк во время финансового мониторинга. Может, но часто не делает.

Псевдоследка. 200 компаний получают средства от целого ряда фирм. Якобы за уголь, газ, ремонт, ценные бумаги. Полученные средства компании раздают наличкой уже следующим фирмам. Также якобы оплачивая услуги.

После уже обналиченные суммы можно потратить, например, на выплату зарплат "в конвертах". Государство из-за таких фиктивных сделок недополучает сотни миллионов гривен налогов.

Доход чиновника. Политики и чиновники должны как-то оправдать свое материальное положение в декларации. Для этого компания получила кредит в банке, деньги раздала физическим лицам в виде финансовой помощи. Они за этот счет купили ценные бумаги и продали их. Доход от продажи внесли в декларацию. Таким образом политики и крупные чиновники могут декларировать миллионные доходы от продажи ценных бумаг и оправдывать покупку машин и квартир.

Бумажки в деньги. В этой схеме удалось доказать связь банка со злоумышленниками. Так, компания якобы занималась сбором пластиковых бутылок и вторсырья. За это она получила 4 млрд грн. А банк помог их обналичить, еще и под льготную ставку. НБУ потребовал отстранения должностных лиц финучреждения.

Пропажа средств. Два года мошенники благодаря запутанной цепочке операций (переводили деньги из одной фирмы в другую, якобы оплачивая товары) оказывали помощь компании в уклонении от уплаты налогов.

Запутанное движение средств было практически невозможно отследить, а в итоге они просто "терялись" в банковской системе.