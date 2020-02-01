В Украине проведут массовую проверку пенсий: за что заберут выплату

В Украине "Слуга народа" приняла закон "О верификации", в результате в 2020-м проведут масштабную проверку всех получателей соцвыплат, в том числе и пенсионеров. Решение о приостановке выплат по итогам проверки может принять как суд, так и местное подразделение Пенсионного фонда согласно 49 статье закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. "Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе. Проверку проведут в три этапа.

Владимир Зеленский

Новости Украинцам предложили самим откладывать на свои пенсии

За что могут забрать пенсию:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал