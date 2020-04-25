В Украине проведут массовую индексацию пенсий в мае: кто и почему ничего не получит

В Украине в мае львиная доля пенсионеров не получат обещанную индексацию (осовременивание) пенсий. Из 11,4 млн пенсионеров на повышение могут претендовать всего менее 7 млн человек.

О том, как и кому повысят выплаты в следующем месяце – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько человек получат прибавку?

В мае в рамках осовременивание в среднем на 260 грн больше получат 6,9 млн человек. Минимальная прибавка при этом составит 100 грн.

Без прибавки останутся:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительно стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Почему их пенсии не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Пенсии в Украине

Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1638 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1638 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания "голой" пенсии.

Кто получит значительную прибавку?

Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Чем больше была зарплата, тем выше будет осовременивание. Например, украинец с расчетной пенсией в 4 тыс. грн (зарплата примерно в два с половиной раза выше средней) после повышения может получить на 385 грн больше. А те, кто имеет расчетный размер пенсии в пять тысяч гривен, могут претендовать на прибавку в 550 грн.

Что делать остальным?

"Пенсионерам, стаж работы которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, будет повышена минимальная пенсионная выплата до 2100 гривен. С учетом этого, в общем повышения в мае получат 8,5 млн пенсионеров", – цитирует министра соцполитики Марину Лазебную пресс-служба ведомства.

Кроме того, все, кто получает меньше 5 тыс. грн, в апреле может претендовать на разовую выплату в 1 тыс. грн. Стоит отметить, что эта разовая выплата связана с карантином и ухудшением экономической ситуации в стране. Она коснется 9,8 млн пенсионеров (всего в Украине их 11,4 млн). Это те, кто сейчас, согласно данным ПФУ, получает до 5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на март и апрель освободила от уплаты ЕСВ (поступает в Пенсионный фонд) всех физлиц-предпринимателей.