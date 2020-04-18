В Украине проведут массовую индексацию пенсий: кто ничего не получит

В Украине в рамках индексации пенсий в мае на 11% прибавку получат около 10,2 из 11,4 млн украинцев. Те, кто уже сейчас получает доплаты, могут остаться без повышения.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на 11% будут повышать расчетный размер пенсии (то, что заработали), а не ту выплату, которую по факту получают украинцы. Если благодаря дополнительным прибавкам уже сейчас пенсия выше расчетной более чем на 11%, индексация на окончательную сумму не повлияет.

Кого не коснется повышение:

если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;

если пенсию получили по "специальным" условиям.

К слову, средний размер повышения составит 260 грн. Минимальную выплату для тех, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят до 2100 грн.

Осовременивание примерно на 11% должны были провести еще в марте. Во всяком случае, так сделали в прошлом году. В 2020-м деньги в бюджете на индексацию не заложили, поэтому повышение состоится только в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.