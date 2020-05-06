В Украине проиндексируют пенсии еще два раза в 2020-м: названы даты и суммы

В Украине, помимо майского пересчета пенсии, также проведут две индексации выплат для того, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Пенсионном фонде. Так, повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020-го, тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Важно отметить, что вместе с тем увеличится и максимальная пенсия.

Если сейчас она составляет 16,3 тыс. грн, с 1 декабря украинцы будут получать до 17,1 тыс. Правда, такие выплаты чаще всего касаются тех, кто выходил на заслуженный отдых по специальным правилам. Госслужащие, некоторые военные, народные депутаты и так далее. Закон ограничивает максимальную выплату для всех, кроме судей (те в судебном порядке отстояли свое право на высокие пенсии). Получать можно не больше 10 минимальных пенсий. Вместе с ростом минимальной выплаты растет и максимальная.

Кого и как коснется первый этап?

Повышение, как подсчитали в Минсоцполитики, составит от 11 до 210 грн в месяц. Почему 210, если выплата увеличится всего на 74 грн? Дело в прибавках. Увеличат, к примеру, пенсии за особые заслуги – на 74 грн, увеличится доплата за сверхстаж.

Так, за каждый год сверх нормативного (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1%. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Второй этап повышения ожидается 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн. Как и в первом случае, вырастет и максимальная выплата – с 17,1 до 17,6 тыс. грн. Прибавка составит от 8 до 171 грн в месяц и также коснется 6,8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.