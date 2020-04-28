В Украине продлят карантин, но не для всех: когда заработает метро и откроются магазины

В Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая заработают магазины. При этом продуктовым рынкам разрешат работать уже на этой неделе.

OBOZREVATEL поговорил с высокопоставленными чиновниками в Кабмине и СНБО и выяснил, как и когда в Украине будут ослаблять карантин.

Этапы ослабления карантина

С 12 мая могут открыть:

парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;

парикмахерские;

магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);

кафе (на вынос);

веломагазины и автомойки;

общепиты с обслуживанием на вынос;

спортивные залы ;

отели;

ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;

услуги домашнего персонала;

прокат предметов личного пользования;

услуги по ремонту обуви, одежды.

Через неделю после первого шага, с 18 мая могут открыть:

ТРЦ без развлекательных зон;

театры и кинотеатры ;

спортивные площадки ;

общепит с посетителями;

некоторые заведения образования ;

метро с ограничениями (специальные перевозки).

В конце мая – первой половине июня (четкая дата не озвучивается):

полноценно заработает метро;

развлекательные заведения;

рестораны и кафе;

заведения культуры.

Важно! Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). Кроме того, это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Отметим, Кабинет министров опубликовал пять шагов, в которых описаны условия послабления карантина и сами послабления. Источники OBOZREVATEL в Кабмине говорят, что такие шаги, скорее, условные. Власти будут ориентироваться и на ситуацию в стране, и течение карантина в европейских странах.

Условия для каждого шага – скорее маркер, который говорит о том, что можно делать следующий шаг. Например, для того, чтобы открыть парки, скверы, зоны отдыха, пляжи, парикмахерские, кафе (работать будут на вынос), автомойки, велопрокат и веломагазины, офисы нотариусов, юристов, нужно, чтобы количество выявленных случаев заражения коронавирусом не росло более чем на 5% ежедневно. С 23 апреля количество заражений не растет темпами выше 5%. То есть уже с 3 мая можно делать первое послабление.

Однако пока в Кабмине считают, что первый шаг (скорее всего, одновременно со следующими) можно будет сделать только с 12 мая.

"Сейчас обсуждаются только предварительные планы. Есть две даты: 12 и 18 мая. В эти дни, скорее всего, реализуют первые три этапа ослабления карантинных мер. Полные ослабления будут только после того, когда случаи заражения не выявятся вообще. Только единичные случаи. Тогда можно считать, что коронавируса в Украине больше нет. Но никто в мире не может вам точно назвать такую дату. Мы пока видим вполне обнадеживающую динамику. Ожидали, что еще на прошлой неделе будет вспышка. 23 апреля у нас было плюс 578 случаев. Это антирекорд. Хороших новостей две: предполагалось, что может быть еще больше; сразу после этого число выявленных случаев пошло на спад", – рассказывает собеседник OBOZREVATEL в Кабмине.

Источник в СНБО уточнил, что Украине удалось избежать глобальной пандемии. Поэтому мы не повторим печальный опыт Италии и Испании. При этом пройти коронавирус без потерь, очевидно, не сможем. Именно поэтому в СНБО, Кабмине, Офисе президента хоть и моделируют планы по выходу из кризиса, но не озвучивают конкретные действия с привязкой к датам.

"Мы моделируем, исходя из нынешней ситуации. Могу сказать точно, что так или иначе основные карантинные ограничения будут действовать до конца июня-начала июля. Масочный режим минимум до осени, а там видно будет", – пояснил собеседник.

Продовольственные рынки могут открыть уже до конца недели

Зачем открывать рынки? Фермеры и аграрии по всей стране протестуют: им некуда девать свою продукцию. Рынки в небольших населенных пунктов "кормили" местных жителей, а сейчас они фактически остались без заработка.

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил", – цитирует пресс-служба министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Откроют все рынки? Нет. Сейчас речь идет только о 280 продовольственных рынках по всей Украине. Все они подтвердили, что могут работать в условиях карантина. Открыть могут и другие торговые площадки, но только если они пройдут проверку и подтвердят, что могут выполнить условия.

Какие условия нужно соблюдать? На рынок будут пускать в масках и после того, как измерят температуру (в том числе и покупателям), на входах и въездах установят антисептики, на каждого покупателя должно быть 10 кв.м, каждые три часа должны дезинфицировать поверхности, каждый день нужно убирать все помещения, рядом с рынком не должно быть стихийной торговли.

Отметим, как продемонстрировала практика, карантинные мероприятия уже показали свою эффективность в Украине. К примеру, в соседней Беларуси, где решили не вводить ограничения, число зафиксированных случаев уже выше, несмотря на то, что население примерно в четыре раза меньше, чем в Украине. И даже после возможных послаблений от осторожности каждого зависит, как быстро вирус удастся полностью искоренить.