В Украине продают поддельное масло везде: названы масштабы фальсификата

В Украине массово фальсифицируют сливочное масло. К молочным жирам добавляют растительные, из-за чего такой продукт может нанести вред здоровью. Подделки производят в каждой области, такой завод есть даже недалеко от Киева.

Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, доля фальсификата на рынке составляет до 70%.

"Мы проводили много тестирования масла. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Если брать большую выборку разной по цене продукции, до 50-70% – фальсификат. На рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетов подделок меньше", – рассказывает Кальдий.

Фальшивое масло производится во всех областях, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, завод, в котором в масле используют 98% растительных жиров (а должно быть 0%), есть и в Киевской области. "Заходишь на рынок "Лесной", там есть точки, где это масло продается по 22 гривни за пачку", – пояснил Несмиянов.

Отметим, недавно Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 5 производителей масла, которых уличили в фальсификате продукта. Несмотря на штрафы, объемы теневого рынка не сокращаются. На производства кг сливочного масла уходит около 20 литров молока, поэтому вместо молочных жиров используют растительные. Это приводит к возникновению неправильных молекул – трансжиров. Они наносят вред сердечно-сосудистой системе.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать из-за консистенции (оно мягче настоящего), цвета (оно не должно быть оранжевым) и цены (пачка не может стоить меньше 40 грн).