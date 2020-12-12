В Украине на рынках, в небольших магазинах и в интернете продают до 50% фальсифицированного алкоголя. При этом существенные нарушения в крупных супермаркетах и сетевых магазинах практически не попадаются.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. "Многие до сих пор покупают в интернете, перепродают и рассказывают потом, что "тетя работает на заводе и принесла". Есть минимальная цена на алкоголь. Не может водка стоить меньше 89,4 грн. А люди покупают по 50 грн за литр в интернете, с машин прям' ящиками. Качество такого алкоголя – сами понимаете..." – говорит Несмиянов.

Отметим, в Украине есть минимальные цены на алкоголь. Если цены ниже, вероятно, это фальсификат. Так, бутылка водки не может стоить меньше 89,4 грн, коньяк не может стоить меньше 128,32 грн, а игристое вино – 89 грн.

Покупать алкоголь может быть опасно даже в крупных онлайн-магазинах, таких как Rozerka, считает Несмиянов. "Там под одним брендом прячется много магазинов. Это почти тот же OLX. Вы в результате получите от физлица-предпринимателя алкоголь еще и возможно без чека. Я не знаю, продают ли там суррогат, но не советовал бы пробовать", – пояснил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, употребление фальсифицированного алкоголя чревато трагическими последствиями. Каждый год в Украине от "алкоголя" умирают десятки людей. К примеру, ровно год назад в Николаеве после распития спиртных напитков в местном кафе двое дальнобойщиков скончались, еще трое попали в больницу. Если вместо этанола в алкоголь добавили метанол, такой алкоголь приведет к отравлению организма.