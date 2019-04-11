В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов: что произошло

В Украине государственное предприятие (ГП) "Документ" с 27 апреля по 2 мая перестанет выдавать биометрические паспорта по техническим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба ГП. Так, все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы (заграничный паспорт, ID-карту, вид на проживание) с 27 апреля (начиная с 17:00) и до 2 мая (до 8:00).

"Просим прощения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты", – сообщается на официальном сайте предприятия.

Отметим, получив биометрический паспорт, украинцы могут без виз путешествовать в страны Европейского Союза.

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