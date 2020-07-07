В Украине прекратился рост безработицы, – Петрашко

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад и находится в пределе 517 тыс. человек. Однако падение показателя уплаты ЕСВ свидетельствует о том, что часть рабочих мест уходит в теневой сектор.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", – сказал министр.

Ситуацию с безработицей министр считает контролируемой. С начала карантина трудоустроились 174 тыс. безработных.

"Плюс программа "Большое строительство" создает рабочие места. Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти", – отметил Петрашко.

"У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина и экономического кризиса количество вакансий сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.