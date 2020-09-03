В Украине предлагают поднять цены на вино, водку и сидр: сколько будет стоить бутылка

В Украине на рассмотрении Кабмина находится постановление о повышении минимальных цен на алкоголь. Так, бутылка водки может подорожать с 89,4 до 98,92 грн, а вино – с 42 до 46 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в Кабмине еще летом прошлого года зарегистрировали проект повышения минимальных розничных цен на алкоголь. Документ до сих можно найти на сайте Минэкономразвития среди тех, что находятся на обсуждении. До этого минимальные цены на алкоголь пересматривали в 2018-м.

Итак, если в предложениях Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства есть уже конкретные предложения:

Сколько будет стоить бутылка (0,5 л):

Бутылка водки: с 89,4 до 98,92 грн;

Вино: с 42 до 46 грн;

Коньяк: с 151,66 до 156,6 грн;

Виски: с 179 до 191,5 грн.

Главная задача минимальных розничных цен – дать возможность легальным поставщикам конкурировать с контрафактными производителями. Последние могут ставить цены в разы ниже, потому что не платят налоги, покупают дешевый и нелегальный спирт, нарушают технологию производства алкогольных напитков.

Как рассказывает OBOZREVATEL глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, отличить нелегальную продукцию от законной очень сложно. Акцизы умело подделывают, а рядовой потребитель не может отличить настоящую марку от фальсифицированной. "Из-за падения доходов во время карантина рост потребления если и есть, то относительно вина. Также могло вырасти домашнее производство: это и спирт, и вина, и настойки", – рассказывает Дорошенко.

Цены на алкоголь должны расти вместе с усилением контроля, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Например, сейчас вводят электронный акциз, который поможет сократить долю контрафакта.

"Как показывает практика, в Украине при повышение налогов растет доля серого рынка. Это не значит, что не нужно повышать акцизы, особенно на табачную и алкогольную продукцию. Вместе с повышением обязательно нужно усиливать наказание за нарушения, усиливать контроль", – поясняет Мазуренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эффект от регулярного употребления алкоголя намного опаснее, чем можно подумать. Среди последствий чаще всего выделяются проблемы с пищеварением, печенью, сердцем и сном.

Несмотря на это, согласно данным исследовательской фирмы Nielsen, во время пандемии COVID-19 продажи алкоголя выросли более чем на 20%

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