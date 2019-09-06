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6 сентября • обновлено в 07:53
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В Украине появятся новые деньги: как будут выглядеть

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В Украине уже осенью могут ввести в оборот монеты номиналом 5 грн. Также планируется введение монеты в 10 грн.

В этих целях Нацбанк отчеканит 100 млн штук монет. Об этом сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

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О том, что в Украине продолжат замену бумажных денег на монеты, Смолий сообщал еще в конце июня . При этом 5 грн заменят уже в этом году, а 2020 году придет очередь 10 гривен.

В Украине появятся новые деньги: как будут выглядеть

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2019 года выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

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Место
Украина
Тег
бумажные деньги
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