В Украине появится новый отпуск на две недели: кого коснется

В Украине предлагают ввести новый вид отпуска продолжительностью две недели. Его будут давать после рождения ребенка любому члену семьи (отцу, матери, бабушке или дедушке). Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3695, который зарегистрировали 88 народных депутатов.

Как рассказала OBOZREVATEL президент Ассоциации многодетных семей "АММА" Юлия Ибрагим, такой шаг – необходимость. Мол, отцы должны получить поддержку и понимать свою роль в семье. Более того, по словам Ибрагим, во многих многодетных семьях отцы и так разделяют "семейную работу" с женами практически на равных.

"Это мировая практика. Очень важно роль отца поддерживать. Нужно дать отцу больше прав. Сейчас только мама уходит в декрет, получает выплаты. Но в семье папа имеет не маловажную роль. Важно, чтобы папа в этом участвовал. Не был отстранен. Я на 100% поддерживаю, и пусть хватит мудрости у наших народных депутатов принять этот законопроект", – рассказывает Юлия.

После рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен. Отпуск сможет оформить один из членов семьи:

мать ребенка;

муж матери ребенка;

отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью;

бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

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Также декретом могут воспользоваться и мужчины. "По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", – говорится в законопроекте.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.