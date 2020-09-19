В Украине появилась новая схема обмана с кодами: блокируют телефоны, соцсети и крадут деньги

В Украине мошенники распространяют QR-коды, считав которые, можно лишиться доступа к социальным сетям и даже лишиться средств с банковских карт. Сразу после открытия кода жертве предлагают скачать вредоносное приложение.

Подробнее о том, как работает схема обмана – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работает схема

"Мне дали такой листик с QR-кодом просто возле метро. Я открыла его, появился запрос на установку какого-то приложения, я отказала. Потом, уже когда пришла домой, присмотрелась подробнее и погуглила – очень обрадовалась, что не установила. Это вирусное приложение", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Марина.

Такая схема работает уже не первый год в соседних странах, а в Украине появилась недавно. Перейдя по зашифрованной в коде ссылке, можно попасть на ресурс, где сразу же предложат скачать вредоносную программу.

Оставлять бумажки с кодом могут где угодно: в ресторанах и кафе под видом меню, на столбах и даже просто у метро.

Как рассказала эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь, такая программа способна украсть пароли от социальных сетей, позволит мошенникам попасть в банковское приложение или даже заблокирует телефон.

"Сейчас во многих местах общественного питания используют QR-код в качестве меню. Этот способ мошенничества уже давно работает в других странах, там массово распространяют коды просто на столбах", – рассказывает Сичкарь.

С началом карантина риск скачать вредоносное приложение увеличился. В местах общественного питания вместо традиционного бумажного меню начали использовать электронные, которые можно считать с помощью QR кода. Но при этом, если официанты потеряют бдительность, мошенники могут легко заменить настоящий код на вредоносный, тогда вместо меню жертва установит себе на телефон зараженное вирусом приложение.

Как уберечь себя

считывать QR-код только в том случае, если вы знаете, кто его разместил;

проверять перед считыванием, не наклеили ли на QR код новую наклейку;

не загружать файлы с любых сайтов по коду.

"Если вы используете код в кафе и ресторанах, попросите, убедитесь, что это код, который оставили именно сотрудники ресторана. Считывать коды со столбов, в метро и т.д. вообще нельзя ни в коем случае", – рассказывает Сичкарь.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL поясняет: найти мошенника, который с помощью вредоносной программы взломал телефон и получил доступ к данным, крайне сложно.

Если вы уже скачали вредоносное приложение, немедленно заблокируйте банковские карты и аккаунты в банковских приложениях, также стоит сразу поменять пароли во все социальные сети и удаленно отключить телефон.

"Сразу отключайте телефон, блокируйте карты и меняйте все пароли. Потом телефон лучше отнести в мастерскую и попросить переустановить все программное обеспечение. Я бы также советовал обратиться к администрации того учреждения, где вы считали этот код, с просьбой просмотреть на камерах, если они есть, кто оставил листок бумаги. Если на видео попало лицо злоумышленника, есть смысл вызывать полицию и писать заявление", – рассказывает юрист.

Мошенники идут в ногу со временем

"После начала пандемии коронавируса количество киберпреступлений ошеломительно выросло. По моим оценкам, рост в Украине может составить около 30%, по сравнению с аналогичным сезоном прошлого года", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь.

Такая тенденция легко объясняется: украинцы начали активно покупать онлайн и стали реже посещать торговые центры. А там, где есть возможность украсть, всегда появится кто-то, кто попытается такой возможностью воспользоваться.

"Мошенники ушли в онлайн еще раньше нас", – рассказывает OBOZREVATEL замдиректора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко. Например, сейчас участились случаи мошенничества при аренде квартир через сайты с объявлениями, кроме того, стало опаснее покупать онлайн. И если онлайн-магазин проверить относительно просто, то найти того, кто скрывается за "магазином" в соцсетях, куда сложнее.

В Instagram, в группах в Facebook и на площадках с объявлениями свои сообщения размещают также и мошенники. Отличить их от настоящих продавцов практически невозможно: они просят задаток или оплату за товар, а потом пропадают.