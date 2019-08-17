В Украине повысят зарплаты учителям: кому не повезет

В Украине на 10% повысят оклады (ставка зарплаты) части педработников. Повышение произойдет уже с 1 сентября.

Об этом сообщает издание Юрлига. Зарплаты повысят тем, кто получает деньги с образовательной субвенции и которых не коснулось повышение в 2018-м. Речь идет о педработниках заведений дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования.

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Среди прочего, правительство приняло решение о том, что с января воспитатели будут иметь отпуск 56 дней вместо 42 дней. Также нормы инклюзивного образования будут распространены на профтехобразование.

Таким образом, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, в Украине с 1 января 2020 года планируют поднять зарплаты учителям на 20-70%. Для примера, сейчас 4173 грн получает воспитатель детсада, в 2020-м его оклад уже будет составлять 6369 грн. Если же преподаватель детского сада имеет 21 год стажа, то со всеми надбавками его оклад составляет 6509 грн, по новой системе - с 2020-го он будет получать 9100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Так, постановлением предусмотрены следующие минимальные оклады:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;

в 2021-м - 3 прожиточных минимума;

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;

в 2023-м - 4 прожиточных минимума.

Прожиточный минимум по состоянию на июль 2019 года составляет 1936 грн.

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