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12 февраля • обновлено в 16:09
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В Украине повысят пенсионный возраст через несколько месяцев: как изменят правила

16.5т
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В Украине до 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин – 59 лет, а уже с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. Такое новшество предусмотрено в рамках принятого еще 9 лет назад поэтапного ужесточения условий выхода на заслуженный отдых для украинок.

Как рассказали OBOZREVATEL в Пенсионном фонде, уже с 2021-го все украинки будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Те, кто позже родился, вынуждены больше работать.

В Украине повысят пенсионный возраст через несколько месяцев: как изменят правила

С 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

Один из основных аргументов против повышения пенсионного возраста – украинцы рано умирают. Действительно, согласно данным ВОЗ, в развитых странах Европы люди живут на 7-8 лет дольше. Причем в организации здравоохранения называют и основные причины короткой продолжительности жизни: неправильное питание, несвоевременное лечение, вредные привычки, пассивный образ жизни. И биологически, говорит ученая Ирина Курило, украинцы абсолютно ничем не отличаются от, например, немцев. Поэтому умирать должны не в 67, а в 80-90 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к 2028-му 45% украинцев, которые достигли 60 лет, останутся без пенсии из-за отсутствия стажа. Для них Пенсионный фонд предлагает два сценария покупки недостающих лет.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
как в цээвропе ! перемога ! однозначно ! слава украини !
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужно разогнать пенсионный фонд и люди должны сами себе собрать на пенсию а не платить неизвестно за что!это же чистейший обман и мошенничество!плати за бесплатную медицину бесплатное образование и теперь ещё и до пенсии не доживешь!ну так зачем люди платят налоги?????что бы власть набивала карманы?
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