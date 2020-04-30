В Украине повысили пенсионный возраст: в Минсоце назвали два условия для выплат в 2020-м

В Украине с 1 апреля повысили пенсионный возраст для женщин с 59 до 59,5 лет. Те украинки, которым выполнилось до 1 апреля текущего года 59 лет и 59,5 лет – после 1 апреля, смогут выйти на заслуженный отдых в 2020-м, однако только при условии, если у них есть как минимум 27 лет стажа.

Об этом в эфире Oboztv заявила директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин. "Женщине, которой выполнилось 59 лет в этом году, нужно работать на полгода больше, чтобы выйти на пенсию. Но при условии, если она имеет 27 лет стажа. Только достижение пенсионного возраста не достаточно, чтобы выйти на пенсию, необходимо иметь достаточное количество стажа", – рассказала Кудин.

Напомним, еще с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из 11,4 пенсионеров на индексацию выплат в мае могут претендовать лишь около 7 млн человек.

Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.