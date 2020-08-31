В Украине повысили минимальную пенсию: в Пенсионном фонде назвали цифры

В связи с увеличением минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября в Украине также вырастут минимальные пенсии по возрасту – до 2000 грн.

Изменения коснулись 1,6 млн украинцев – неработающих пенсионеров, которые выполнили требование по стажу (35 лет мужчины и 30 лет женщины) и достигли возраста 65 лет, сообщили на странице ПФУ в Facebook.

Согласно закону, минимальный размер пенсии по возрасту для таких лиц устанавливается в размере 40% минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете.

"Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров", – говорится в сообщении .

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Пенсионерам, которые работают, перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы проведут после того, как они уволятся с работы или прекратят предпринимательскую деятельность.

Увеличение размера минимальной пенсии Facebook / Пенсионный фонд Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада с 1 сентября повысила минимальную зарплату до 5000 гривен (сейчас почти на 300 грн меньше – 4723 грн). Также до 29,2 грн выросла почасовая оплата труда.

В Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей вырастут примерно на 6%.