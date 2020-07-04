В Украине после повышения начались выплаты пенсий за июль

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий за июль. На это направили 3,7 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице ПФУ в Facebook 4 июля. Размер выплат был пересчитан 1 июля – в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий июля. 2-3 июля 2020 году на пенсионные выплаты направлено 3,7 млрд гривен. Выплата июльских пенсий будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке", – сообщили в фонде .

В Украине начали выплату пенсий за июль Facebook Пенсионного фонда

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

В Украине в декабре минимальную пенсию повысят на 57 грн – до 1769 грн. Максимальная выплата при этом увеличится на 570 грн и составит 17690 грн.