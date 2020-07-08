В Украине поменяют правила аренды квартир: как сдать жилье по-новому

В Украине нардепы во главе со "слугой народа" Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды недвижимости.

В Украине, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, около 90% рынка аренды находится в тени. И это большая проблема – бюджеты недополучают огромные суммы. По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога, говорится в материале OBOZREVATEL.

Как придется сдавать квартиру в аренду?

После того, как закон примут, нужно будет внести паспорт (в нем будет множество характеристик) в единый реестр. Наталуха обещает, что вносить данные можно будет абсолютно бесплатно (в действующей редакции законопроекта это не прописано). Сделать это можно самостоятельно, либо привлекая специалиста (который заранее должен получить документ, который подтверждает его квалификацию).

В паспорт попадут десятки критериев:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место жительства;

идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей

тип объекта недвижимости;

регистрационный (кадастровый) номер объекта недвижимости;

адрес объекта недвижимости;

сведения о документе на объект недвижимости;

сведения о техническом состоянии объекта недвижимости;

сведения о наличии исполнительных производств в отношении объекта недвижимости;

сведения о наличии задолженности по платежам, связанным с содержанием и обслуживанием объекта недвижимости (с указанием состояния такой задолженности (погашена или непогашенная).

Против законопроекта выступили и риелторы, и нотариусы. Как заявляют в нотариальной палате, документ "ограничивает права собственников самостоятельно распоряжаться принадлежащими им объектами недвижимого имущества". Мол, если законопроект примут в таком виде, придется обязательно обращаться к риелторам (что нарушает Конституцию), также единая платформа может создать монополию, отмечают нотариусы.

В идеале это позволит предостеречь мошеннические схемы. Правда, главная проблема – отсутствие жесткого контроля – остается. Ассоциация, которую создадут для выдачи сертификатов риелторов, сможет контролировать только риелторов. А вот простых украинцев, которые уклоняются от уплаты налогов, как и сейчас, найти и привлечь к ответственности будет сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на сайтах объявлений размещают несуществующие варианты дешевого жилья, при этом потенциальных арендаторов просят еще до того, как покажут квартиры, сразу оплатить стоимость первого месяца проживания.

В Украине после обвала цен на аренду во время карантина постепенно дорожают квартиры. В Киеве и крупных городах, по оценкам экспертов, рост уже составил около 10%. И очередной скачок цен ожидается уже в сентябре.