В Украине новые требование по стажу выполнили только 50% пенсионеров

Личные финансы 09:51, 17.06.2020 Обновлено: 10:37, 17.06.2020

В Украине уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация в ближайшие семь лет изменится незначительно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. По данным Международной организации труда, сейчас около 50% пенсионеров не выполняют требование о стаже, который полноценно вступит в силу в 2027 году.

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.

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