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1 февраля • обновлено в 12:24
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В Украине полностью запретят часть сигарет: в "Слуге народа" рассказали, какие

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В Украине могут полностью запретить все сигареты с вкусовыми добавками (ментола, фруктами и т.д). Соответствующее новшество предусмотрено законопроектом №2813.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, документ презентовал глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования от "Слуги народа". Михаил Радуцкий.

В Украине полностью запретят часть сигарет: в "Слуге народа" рассказали, какие

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Главные новшества:

  • продавать сигареты и любые устройства для курения будут с 21 года (сейчас с 18 лет);

  • часть сигарет (с ароматизаторами) вовсе запретят;

  • рекламы сигарет в интернете не будет;

  • в супермаркетах запретят делать "привлекательными" табачные прилавки. Они будут без подсветки, рекламных баннеров, фотографий и т.п;

  • список мест, в которых запрещено курить, расширят. Например, в него включат офисы и вокзалы

Как пояснил Радуцкий, на данный момент документ только прошел регистрацию. Следующий шаг – предложение должны рассмотреть в его комитете, а потом вынести в зал. Уже в этом году есть все шансы на то, что законопроект станет законом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Теги
законопроект налоги сигареты
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