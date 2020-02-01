В Украине полностью запретят часть сигарет: в "Слуге народа" рассказали, какие

В Украине могут полностью запретить все сигареты с вкусовыми добавками (ментола, фруктами и т.д). Соответствующее новшество предусмотрено законопроектом №2813.
Как говорится в материале OBOZREVATEL, документ презентовал глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования от "Слуги народа". Михаил Радуцкий.
Главные новшества:
продавать сигареты и любые устройства для курения будут с 21 года (сейчас с 18 лет);
часть сигарет (с ароматизаторами) вовсе запретят;
рекламы сигарет в интернете не будет;
в супермаркетах запретят делать "привлекательными" табачные прилавки. Они будут без подсветки, рекламных баннеров, фотографий и т.п;
список мест, в которых запрещено курить, расширят. Например, в него включат офисы и вокзалы
Как пояснил Радуцкий, на данный момент документ только прошел регистрацию. Следующий шаг – предложение должны рассмотреть в его комитете, а потом вынести в зал. Уже в этом году есть все шансы на то, что законопроект станет законом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.
В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.
В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.
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