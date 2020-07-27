В Украине полиции подняли зарплаты на время карантина: сколько получили

Украинские патрульные получили доплату за работу в течение трех месяцев в условиях эпидемии коронавируса – 50% от зарплаты. Тем, кто не болел и не уходил в отпуск, заплатили около 22 тыс. гривен.

Об этом сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский. Он объяснил, что средства "за риск" были выделены не зря – тестирование в итоге показало, что у 15% личного состава уже есть антитела к вирусу. То есть, люди переболели бессимптомно, даже не догадываясь об этом.

Всего МВД из Фонда борьбы с коронавирусом получило 2,7 млрд грн. По подсчетам, которые министерство подавало в Кабмин, в мероприятиях по противодействию коронавирусу было задействовано 67,5 тысяч полицейских.

Работа патрульных на карантине Facebook Евгения Зборовского

"Морально тяжело, когда ты получаешь сотню контактов в день, а потом приходишь к себе домой, к детям, родителям и не знаешь, безопасно им с тобой общаться, может ты принес из службы вирус. Полицейский – вторая профессия после врачей по количеству заболеваний на COVID-19 ", – написал Зборовский.

Он добавил, что на патрульных также возложили обязанность контролировать граждан, которые были дома на самоизоляции после возвращения из-за границы.

"И каждый раз, когда приложение "Дій Вдома" не получает необходимых действий от самоизолированного – полицейский получает вызов на свой планшет, одевает дополнительную защиту и едет на место проверять соблюдение режима самоизоляции, а таких вызовов очень и очень много", – объяснил патрульный.

Работа патрульных на карантине Facebook Евгения Зборовского

Он добавил, что сейчас любая информация, касающаяся полиции превращается в волну ненависти и политического давления. Полицейским ежедневно вспоминают о преступлениях во Врадиевке и Кагарлыке, поэтому, мол, еще выплаты?

"Это больно и неприятно, потому что не знаю ни одного полицейского, который бы поддерживал эти преступления, наоборот, хотят сурового наказания тем, кто так запятнал честь полицейского", – написал Зборовский.

"Поэтому от имени патрульных, которые круглосуточно честно служат народу Украины и живут на одну зарплату, очень благодарен украинцам, из налогов которых мы получаем заработную плату и получили дополнительную надбавку до 50% за работу во время карантина. А также благодарность руководству, которое проявило инициативу в этом вопросе и обеспечило справедливую выплату, потому что по патрульной полиции нет никаких вопросов по выплатам и выплату получили все, за каждую рабочую смену на линии, кто контактировал с населением и подвергал себя опасности. Это очень нужная выплата для нас и наших семей. И очень ощутимая поддержка. Спасибо", – подытожил милиционер.

По сколько получили

В комментариях Зборовский добавил, что при подсчете выплат считалась каждая смена, начиная с первого дня карантина.

"Выходной, больничный, отпуск – не получаешь. Только фактическая работа ни линии. Поэтому каждый получил свою цифру. Патрульные, которые за это время не ходили в отпуск и не болели, получили выплату за 3 месяца около 22 тысяч гривен", – объяснил Зборовский .

Полицейский рассказал о доплатах на карантине Facebook Евгения Зборовского

Полицейский рассказал о доплатах на карантине Facebook Евгения Зборовского

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесна изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавируса в размере 64,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,7 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавируса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 3,5 млн грн планировалось потратить на создание сайта.

По состоянию на 17 июля в Фонде по борьбе с коронавируса с 64,7 млрд гривен осталось только 3,2 млрд. Это примерно 5% от начального объема средств.