В Украине подорожает отопление: названы цифры

В Украине цены на тепло в разгар отопительного сезона могут вырасти на 15-16%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Егор Комов считает, что уже в декабре на рынке стоимость газа может составить 7 грн (сейчас около 5,4 грн). Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас. Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет", – поясняет аналитик.

Чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственность (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придет в течение 21 дня.

Газ будет поступать по той же трубе. Дело в том, что в результате запуска рынка функции поставщика и оператора сетей разделили. Теперь облгаз отвечает только за коммуникации, и ему нужно платить отдельно – так называемую абонплату. Она вносится, даже если вы вовсе не пользуетесь голубым топливом.

Если раньше тариф на газ (а это 80% в структуре тарифа на тепло) устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Вместе с тем еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.