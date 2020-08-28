В Украине подорожает доллар, – прогноз

В Украине курс доллара за первую неделю сентября подорожает с 27,4 до 27,6 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,36/27,38 до 27,50/27,52 (+0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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